An Spannung nicht zu überbieten war der Auftakt zur deutschen Rallye-Meisterschaft: Mittendrin der amtierende deutsche Meister Marijan Griebel aus Hahnweiler mit seinem neuen Beifahrer Tobias Braun aus Maikammer, deutscher Meister 2019 mit Fabian Kreim im Skoda Fabia R 5. Im Citroen C 3 Rally II des französischen Sainteloc-Teams belegte das bislang schon erfolgreiche Duo Platz drei.

Damit unterstrich das neu gebildete Team seinen Anspruch, am Jahresende trotz starker Konkurrenz und einigen Anwärtern auf die Meisterschaft die Krone in Empfang nehmen zu wollen.

Bekanntlich kommt der Polizeioberkommissar am Steuer erst nach einigen Metern so richtig in Schwung: So auch bei der Rallye Erzgebirge in Hohenstein-Ernstthal, wo er sich zunächst an die Herausforderungen herantastete. Dann lief es für Marijan Griebel mit seinem Copiloten Tobias Braun recht gut. Schon auf der zweiten der zehn Wertungsprüfungen setzte das Team die Bestzeit und übernahm die Gesamtführung. Doch die Konkurrenz schlief nicht und kam zurück, wodurch das pfälzische Duo etwas an Boden verlor, ehe es die sechste Bestzeitprüfung erneut für sich entschied und bis auf sieben Zehntel an das führende Team Julius Tannert/Christian Frank (Lichtentanne/Fränkisch-Crumbach) im Volkswagen-Polo GTI R 5 herankam.

Ein Ausrutscher

Nach der Bestzeit auf der achten Wertungsprüfung betrug der Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Philip Geipel/Katrin Becker-Brugger (Plauen/Hallein) im Skoda Fabia Rallye II EVO lediglich noch eine Zehntelsekunde. Als Marijan Griebel und Tobias Braun die Führung übernehmen wollten, gab es einen Ausrutscher, der gegenüber dem Führungsteam 17,5 Sekunden an Zeit kostete. Damit war die Chance auf den Sieg in der Auftaktveranstaltung in weite Ferne gerückt.

Auf der letzten Wertungsprüfung ging es dann nur noch um Schadensbegrenzung und das Sichern des dritten Platzes. Dies gelang Griebel/Braun bei einem Rückstand von 19 Sekunden auf den ersten Sieger der neuen Saison, das Team Philip Geipel/Katrin Becker-Brugger. Damit sei noch keine Meisterschaft entschieden, denn die Saison sei noch lang, resümierte der zweifache deutsche Meister, Marijan Griebel, im Ziel.

Zweiter Lauf Anfang Mai

Schon bald, beim zweiten Lauf Anfang Mai im Sulinger Land, wird das Duo erneut ans Werk gehen, um in der Deutschen Rallye-Meisterschaft mithalten zu können. „So groß und so stark wie in dieser Saison war die deutsche Rallye-Meisterschaft schon lange nicht mehr“, erklären die beiden Rheinland-Pfälzer, die sich dennoch eine Titelchance ausrechnen. „Es war mehr drin. Deshalb sind wir zuversichtlich“, betonte Griebel mit einer gewissen Vorfreude auf die weiteren Läufe dieser Meisterschaft.