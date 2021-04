Es ist ein Farbtupfer, der auffällt. Grundsätzlich bestimmen die Farben Schwarz und Silber das Bild im Motorraum des Audi R8. Doch in der Mitte, an einer sehr exponierten Stelle, sticht ein buntes Element ins Auge: Über einen Behälter mit Deckel ist ein Schweißband im Stars-and-Stripes-Design gesteckt.

Nette Geste an den DTM-Fahrer Dev Gore, der diesen Rennwagen des Neustadter Teams Rosberg in dieser Saison in der DTM bewegt. Der US-Amerikaner ist vom Farbtupfer ganz begeistert. „Ja, das finde ich klasse, das gefällt mir“, sagt der 23-jährige Mann aus Oklahoma City ganz patriotisch.

Doch dieses Schweißband ist nicht nur eine nette Geste an den neuen Fahrer, sondern das textile Accessoire hat auch eine Funktion. Denn das Bauteil, über das es gestülpt wird, ist der Einfüllstutzen für das Öl, das für den Betrieb der Servolenkung benötigt wird. Unter bestimmten Bedingungen – viele Lenkbewegungen, Hitze im Motorraum – kann sich dieses Öl ausdehnen. Und dann laufen einige Tropfen über.

Damit diese sich nicht im Motorraum verteilen und diesen gar verschmieren können, kommt das Schweißband seiner Aufgabe nach: Es saugt Flüssigkeit auf. Und wer sagt denn, dass es immer Schweiß sein muss? Manchmal kann es eben auch Öl sein.