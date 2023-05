Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit seiner Gründung war das Neustadter Team Rosberg in Garagen auf Rennstrecken im Einsatz. In seinem ersten Rennen in der Extreme-E-Serie in der Wüste Saudi Arabiens musste es mit einem Zelt auskommen. Das RXR-Team um die Piloten Johan Kristoffersson und Molly Taylor siegte auf dem anspruchsvollen Wüstenkurs. Ein schneller Start und eine saubere Windschutzscheibe waren wichtig.

Was für ein Auftakt für das Rosberg-X-Racing-Team (RXR) beim Auftakt der neuen Extreme-E-Serie: Das Team aus Neustadt gewann in Al Ula in der Wüste von Saudi-Arabien. Den Grundstein dazu