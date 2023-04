Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Rennen war Balsam auf die schmerzende Seele: Am Sonntag beendete Rosberg-Pilot Nico Müller das DTM-Rennen in Assen auf Rang acht. Weil der vor ihm platzierte Mirko Bortolotti im Lamborghini als Gaststarter keine Punkte erhält, gab’s sechs Zähler, als wäre er Siebter geworden. Nach drei Nullrunden ein kleines Erfolgserlebnis in einer schwierigen Saison.

Die hielt am Samstag ihren absoluten Tiefpunkt für Müller und das Neustadter Team Rosberg parat. Noch bevor er die Startlinie überfahren hatte, war sein Audi R8 beschädigt.