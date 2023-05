Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein großer Schritt in Richtung Titel in der Extreme-E-Serie machte der Neustadter Rosberg-Rennstall beim Rennen auf Sardinien. Fahrerin Molly Taylor hatte am Samstag eine Schrecksekunde zu überstehen und eine große Portion Glück.

In der Extreme-E-Serie läuft’s für den Rosberg-Extrem-Racing-Rennstall (RXR). Im vierten Rennen holte sich das Neustadter Team auf Sardinien den dritten Sieg. Molly Taylor und Johann