René Rast hat auch den letzten Titel in der „echten“ DTM geholt und sich damit einen prominenten Platz in den Geschichtsbüchern der Rennserie gesichert. Der Audi-Pilot vom Neustadter Team Rosberg gewann am Sonntag das Saisonfinale auf dem Hockenheimring vor seinem Konkurrenten Nico Müller aus der Schweiz. Mit 23 Punkten Vorsprung auf seinen Markenrivalen krönte sich Rast damit erneut zum Champion. „Es ist so viel Druck abgefallen, ich wollte diesen Titel unbedingt“, sagte Rast dem Fernsehsender Sat.1. Mit dem dritten Triumph in seiner erst vierten DTM-Saison gehört er nun zu den besten drei Piloten in der mehr als dreißigjährigen Geschichte der Serie: Nur Bernd Schneider (5 Titel) war noch erfolgreicher, mit Tourenwagen-Legende Klaus Ludwig liegt Rast nun gleichauf. Mit dem Rennen am Sonntag endete die letzte DTM-Saison, in der Hersteller mit Prototypen um den Sieg kämpften. Ab 2021 wird die Serie als GT3-Plattform für Privatteams fortgeführt.