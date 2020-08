René Rast vom Neustadter Team Rosberg hat das zweite DTM-Rennen beim Corona-Neustart in Spa-Francorchamps gewonnen und Audi zum nächsten Fünffach-Erfolg geführt. Der Titelverteidiger aus Minden setzte sich am Sonntag auf dem Kurs in den Ardennen mit einem Vorsprung von nur rund 0,4 Sekunden vor dem Schweizer Nico Müller durch, der das erste Event am Tag zuvor für sich entschieden hatte. Der Niederländer Robin Frijns auf Rang drei sowie Jamie Green aus Großbritannien und Mike Rockenfeller aus Neuwied auf den weiteren Plätzen untermauerten die Dominanz des Herstellers aus Ingolstadt. Rast war von der Pole Position ins Rennen gegangen und wehrte auf der letzten Runde noch Angriffe Müllers ab.