René Rast hat schon immer eine besonders innige Beziehung zu seinen Arbeitsgeräten. Wie Formel-1-Pilot Sebastian Vettel gibt der Pilot des Neustadter Teams Rosberg seinen Rennwagen Namen. „Das von 2017 hieß Joice und das seit 2019 heißt Tracy“, erklärt er. Der Name prangt prominent auf dem Sitz des Audi RS5. Und er sammelt seine Autos.

„Als Rennfahrer hast du immer eine Art Verbindung mit deinem Rennauto“, gibt der 34-Jährige zu. Und dies nicht nur dann, wenn man sehr erfolgreich unterwegs war, so wie dies mit diesen beiden Fahrzeuge der Fall war. Mit ihnen hat er jeweils die Meisterschaft in der DTM gewonnen. Die Chance auf Titel Nummer drei stehen an diesem Wochenende beim DTM-Finale in Hockenheim nicht schlecht. Folgerichtig möchte man sich nicht unbedingt trennen, zumal „die DTM mein Lebensziel im Motorsport war“. Vor kurzem gab er in einer Videokonferenz zu: „Die Autos haben nicht nur einen materiellen, sondern auch einen ideellen Wert.“

Folgerichtig hat er seine Rennwagen als eine besondere Art von „Souvenir“ Audi abgekauft. Motorsportchef Dieter Gass erklärt dazu: „Wir haben nicht die Regel, dass ein Fahrer sein Rennauto als Belohnung erhält.“ Demnach kommen die Siegerautos ins Museum.

Polo, Cup-Porsche, DTM-Autos

Wie der erfolgreichste Audi-DTM-Pilot es trotzdem geschafft hat, seine Autos zu erwerben, bleibt das Geheimnis von ihm und Dennis Rostek. Sein Manager verrät: „Wir haben alle Autos gesammelt, mit denen René gefahren ist – vom Polo über viele Cup-Porsche bis zu seinen DTM-Autos.“ Mittlerweile ist dies schon eine stattliche Sammlung. Auch ein Toyota-Formel-1-Bolide soll darunter sein.

Zwei DTM-Wagen stets startbereit

Zwei der DTM-Boliden sind komplett mit Motor, könnten jederzeit gestartet werden. „Wann und wo wir jedoch mit denen fahren werden, wissen wir nicht, weil uns momentan die Zeit fehlt“, sagt Rostek. Ein Modell ist lediglich ein sogenanntes Showcar. Dieses steht momentan als Blickfang im Schauraum von Rosteks Autohaus in Bückeburg. Was Rast für die Preziosen bezahlt hat, will er nicht verraten. Auch Gass bleibt damit im Vagen, sagt ganz allgemein: „Wir haben ein fixes System, wie die Autos nach einer internen Revision bei Audi bepreist werden.“ Davon hat auch Rasts Markenkollege Mike Rockenfeller Gebrauch gemacht. Der Champion von 2013 hat sich eines der DTM-Autos gesichert. Darüber hinaus hat er sich seine Meister-Edition bestellt, wartet aber weiter auf die Auslieferung. „Ist günstig, weil es ja ein altes Auto ist“, scherzt Rocky. „Die werden von Jahr zu Jahr günstiger. Audi entscheidet, welchen Wert das Auto hat.“ Sicher wird bei den Audi-Piloten ein anderer Preise aufgerufen als die etwa 1,7 Millionen Euro, die zuletzt ein Autohaus für einen von HWA aufgebauten DTM-Aston-Martin aus der Saison 2019 aufgerufen hat.

Dass seine Rennwagen für René Rast mehr als Arbeitsgeräte sind, die nach verrichtetem Dienst einfach abgestellt werden, verrät er mit einem Blick in die Zeit, wenn sein vier Jahre alter Sohn Liam etwas größer ist. „Es ist toll, diese Autos in der Garage zu haben und zu sagen: 'Schau, mein Sohn, das habe ich gemacht'.“