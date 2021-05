Im Neustadter Team Rosberg ist man in diesen Tagen um Normalität bemüht. Am Wochenende steht das DTM-Finale an. So wie seit 20 Jahren wird dies in Hockenheim ausgetragen. Business as usual also. Trotzdem ist in den Werkshallen im Gebäude in der Nachtweide 35 eine gewisse Anspannung bei den Mitarbeitern zu spüren. Immerhin geht es um den Titel für Pilot René Rast.

Die dritte Meisterschaft des 34-jährigen Rennfahrers in vier Jahren hätte insofern eine historische Dimension, weil sich die Tourenwagenserie vom kommenden Jahr an neu aufstellt. Nach dem Rückzug der Autohersteller Audi und BMW sollen künftig Rennställe Sportwagen nach GT3-Regeln direkt einsetzen. Ob das Team Rosberg, das bislang im Auftrag von Audi agiert hat, dabei ist? Teamchef Kimmo Liimatainen versucht, das in unzähligen Gesprächen abzuklären. Es geht vor allem um die Finanzierung solch eines Engagements.

Über die mittelfristige Zukunft zerbricht sich Florian Rinkes momentan (noch) nicht den Kopf. Rasts Renningenieur denkt nur ans Wochenende, an die beiden Qualifyings und Rennen. Der Zahlenfreak, wie ihn Liimatainen beschreibt, spielt über ein spezielles Programm auf seinem Rechner verschiedene Szenarien durch, indem er immer wieder neue Werte eingibt. „Wir haben verschiedene Performance-Tools“ erklärt Rinkes, „dabei geht es um das Setup – wie hoch stellen wir das Fahrzeug ein oder wie flach oder steil steht der Heckflügel?“ Mit den Werten der schnellsten Simulation beginnt dann am Freitag die Feinabstimmung in den freien Trainings.

Rosberg-Simulator bleibt dunkel

Was die Vorbereitung in diesem Jahr ein wenig erschwert, ist einerseits Corona und auf der anderen Seite die Wettervorhersage. Normalerweise greifen Rinkes und seine Kollegen auf die Werte aus dem vergangenen Jahr zurück. Doch damals hat es immer wieder geregnet, die Piste war also fast durchgängig nass. Die Wettervorhersage fürs Wochenende prognostiziert eine Regenwahrscheinlichkeit von nur einem Prozent.

Seit drei Jahren verfügt das Neustadter Rennteam über einen modernen Simulator. Sind Rennserien, die im Simulator ausgetragen werden, während der Corona-Pandemie wie Pilze aus dem Boden geschossen, bleibt der Rosberg-Sim jedoch dunkel. Der Corona-bedingt nötige Sicherheitsabstand kann in dem engen Raum nicht eingehalten werden.

Trotz aller Veränderungen gegenüber der ansonsten gewohnten Vorbereitung geht Florian Rinkes davon aus, dass der weiß-rote Audi RS5 von Rast von Anfang an schnell sein wird. Denn neben seinen Simulationen hält der Ingenieur auch einen sehr engen Kontakt mit seinem Fahrer. Sie telefonieren täglich. Mehrmals. „Die beiden passen hervorragend zusammen“, sagt Teamchef Liimatainen. Denn auch Rast kann sich geradezu in die Zahlen und Kurven verbeißen.

Bis nach Mitternacht am Laptop

Während der Rennwochenenden sitzt er häufig bis weit nach Mitternacht mit seinem Laptop im Bett und analysiert akribisch. Als Malocher beschreibt ihn sein Manager Dennis Rostek: „René arbeitet intensiver als jeder Ingenieur.“ Als derjenige, der Rasts Empfindungen im Auto umsetzen muss, sagt sein Ansprechpartner Rinkes: „Es hilft ungemein, dass René gewisse Unterschiede in den Kurven von Gaspedalstellung und Bremsdruck sowie den Querkräften erkennen kann.“

Aufgrund dieses technischen wie auch menschlichen Verständnisses konnten Rast und Rinkes die Situation in der Meisterschaft wieder drehen. Während am Saisonbeginn Nico Müller, der im Team Abt-Sportsline betreut wird, den Kühlergrill vorne hatte, konnte Rast den Schweizer mit vier Siegen in Zolder von der Tabellenspitze verdrängen. „Dabei haben viele Dinge reingespielt“, erläutert Rinkes. Zum einen gehörten dazu auch die niedrigeren Temperaturen der vergangenen Wochen dazu. Bei hohen Asphalttemperaturen hat Rast immer wieder seine Reifen überhitzt. In der Kühle kann er sie besser im Arbeitsfenster halten. Aber Schritt für Schritt hat das Duo Rast/Rinkes auch die Abstimmung angepasst. „Man darf immer nur einen Baustein verändern, sonst verliert man sich“, sagt Rinkes. Doch die Richtung hat stets gepasst.

Rosberg-Team rechnet mit starkem Müller

Trotz 19 Punkten Vorsprung vor Müller erwartet Rast am Wochenende keine Spazierfahrten. „Wir hatten Zeit, über Nicos Daten zu schauen“, erzählt Rinkes. „Wir erwarten ihn stärker zurück, als er zuletzt war.“

Und mit welchen Erwartungen geht René Rast ins finale Wochenende? „Ich bin eigentlich ganz entspannt. Ich muss diesen dritten Titel nicht mit aller Gewalt einfahren. Wenn er kommt, dann ist es mega, dann freue ich mich irre. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage: Den brauche ich unbedingt und ohne den geht’s nicht.“ Es ist die Bemühung um Normalität. Doch wer den ehrgeizigen Rennfahrer kennt, weiß, wie wichtig ihm die Titelverteidigung ist.