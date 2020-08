René Rast, Pilot des Neustadter Teams Rosberg, hat das DTM-Rennen am Sonntag auf dem Lausitzring knapp vor dem Schweizer Nico Müller gewonnen. Rast hatte bereits den zweiten Saisonlauf in Spa für sich entschieden, aber wegen einer nachträglich ausgesprochenen Zeitstrafe den Sieg an Müller verloren. Denn er hatte in der Schlussphase unerlaubt eine Überholhilfe aktiviert. Am Samstag hatte Rast in der Lausitz sein bislang schwächstes Saisonergebnis erzielt. Als Siebter fuhr er noch in die Punkteränge. Nach dem Start von der gleichen Position konnte der 33-Jährige aber nie um die vorderen Plätze fahren.