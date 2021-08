Es wurde nichts mit dem dritten Sieg in Folge für das Neustadter Rosberg-X-Racing-Team. Es ist am Sonntagabend beim Arctic X-Prix in Grönland von einem Defekt im Finale gestoppt worden und auf Platz fünf gelandet. Die Australierin Molly Taylor und der Schwede Johan Kristoffersson hatten sich zuvor für das Rosberg-X-Racing-Team beim Arctic X-Prix in Grönland, der dritten Station der Extreme-E-Serie, im Halbfinale auf Platz zwei für das Finale qualifiziert. Im Gesamtklassement bleiben sie in Führung – allerdings nur noch mit sieben Punkten Vorsprung. Den Arctic X-Prix gewannen Catie Munnings und Timmy Hansen (Andretti United). In der Extreme-E-Serie starten pro Rennen jeweils Zweierteams in einem Geländewagen mit Elektromotoren. Die Teams werden aus einer Frau und einem Mann zusammengestellt. Jedes Rennen, ein sogenannter „X Prix“, besteht aus zwei Runden, die jeweils etwa acht Kilometer lang sind. Nach einer Runde wird der Pilot gewechselt.