Nico Müller vom Neustadter Team Rosberg hat es bei den DTM-Rennen in Zolder zwar nicht aufs Podium geschafft. Zumindest nach dem Rennen am Sonntag sah er aber glücklich aus. War er mit seinem Wagen am Samstag noch ein Pingpong-Ball, fuhr er am Sonntag defensiver.

Nico Müller sah abgekämpft, aber glücklich aus, als er Kimmo Liimatainen nach dem Rennende traf. „Es geht doch“, sagte der Chef des Neustadter Teams Rosberg. Mit einem starken Schlussspurt hatte der Schweizer das DTM-Rennen am Sonntag in Zolder als Vierter beendet.

„Hinten raus hat es Spaß gemacht“, sagte der Rennfahrer, „aber die erste Hälfte war zäh.“ Da musste er heftig kämpfen. Vor allem nach dem Restart nach dem Einsatz des Safetycars, als er im Getümmel einige Positionen verloren hatte. Mit seiner defensiven Fahrweise wollte er verhindern, dass ihn dasselbe Schicksal ereilt wie am Samstag, als durch unverschuldete Berührungen mit seinen Konkurrenten sein Audi R8 sowohl vorne als auch hinten demoliert worden war. Mehr als Platz zehn war danach nicht mehr drin.

Aufs Gras gedrängt

Deshalb hatte Müller sich im Sonntagsrennen auch nicht heftig gegen seinen Markenkollegen Mike Rockenfeller gewehrt, der ihn aufs Gras gedrängt hatte. Müller fand die Aktion nicht lustig. „Mit Mike muss ich mal ernsthaft reden“, versprach er seinem Chef Liimatainen.

Nach diesem Vorfall waren die Strategen um Rosberg-Renningenieur Florian Rinkes am Kommandostand gefragt. Und die ließen ihren Fahrer im Auto mit der Nummer 51 bis zur 26. Runde fahren. Fast alle Piloten hatte zu diesem Zeitpunkt bereits neue Reifen aufgezogen bekommen. Als Müller seinerseits mit frischen Pneus auf die Piste zurückkehrte, lag er bereinigt auf Platz fünf. Mit freier Fahrt nach vorne. Und diese Lücke nutze er in den folgenden 13 Runden. Der DTM-Vizemeister der vergangenen beiden Jahre fuhr durchschnittlich etwa eine Sekunde schneller als die vier Piloten an der Spitze. Allerdings hatten die Rennkommissare entschieden, dass der Zweitplatzierte Lucas Auer eine Zehn-Sekunden-Strafe erhält, weil seine Boxencrew zu früh die Garage verlassen hatte.

Podestplatz im Visier

Also gab Müller ordentlich Gas, verkürzte den Rückstand Runde um Runde. Als er die schwarz-weiß karierte Zielflagge sah, lag er etwa viereinhalb Sekunden hinter Auer. Und hatte bereits einen Podestplatz im Visier. „Ich habe Nico näher kommen gesehen“, sagte Ferrari-Pilot Liam Lawson. „Wenn das Rennen zwei oder drei Runden länger gedauert hätte, wäre ich in Schwierigkeiten gekommen.“ So blieb der Neuseeländer Dritter hinter Überraschungssieger Marco Wittmann im BMW und Mercedes-Fahrer Maximilian Götz.

Müllers Wagen beschädigt

Groß waren dagegen die Fragezeichen am Samstagabend bei der gesamten Rosberg-Crew. Von Anfang an hat der nötige Speed gefehlt. Startplatz neun ist der sichtbare Beleg dafür. Und dann passierte, was im Mittelfeld immer wieder passieren kann. „Zu Rennbeginn war ich Pingpong-Ball, und mein Auto wurde ziemlich stark beschädigt“, erzählte Müller. Danach konnte ihm auch eine mutige Strategie mit einem frühen Stopp schon nach fünf Runden nicht mehr viel helfen. Mit viel fahrerischem Einsatz reichte es letztendlich zu Platz zehn. Und einem mickrigen Zähler. Liimatainen wie auch Müller waren richtig angefressen. Zumal das andere Audi-Team Abt-Sportsline mit Kelvin van der Linde und Mike Rockenfeller einen souveränen Doppelsieg feiern konnte. Zur Belohnung dieser Leistung bekamen die beiden Audi allerdings für das Rennen am Sonntag 20 Kilogramm zusätzlich ins Auto gepackt.

Dies verringerte die Zweifel natürlich keineswegs. Denn in den vergangenen Jahren hatte stets das Team Rosberg den Ton unter den Audi-Crews angegeben, plötzlich ist es das Team aus Kempten. „Auch wenn die Ergebnisse am Ende nicht die sind, die wir uns erhofft hatten, ist für mich am wichtigsten, dass wir nach den schwachen Rennen in der Lausitz wieder deutlich näher an die Spitze gerückt sind“, sagte der Teamchef. „Ich denke, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“

Arbeit fürs Team Rosberg

Dass aber noch mehr zu tun ist, war auch Kimmo Liimatainen klar. Darin bestärkt wurde er von seinem Piloten Nico Müller: „Wir haben noch etwas Arbeit vor uns, denn wir haben natürlich andere Ziele.“ Liimatainen kündigte schon mal weitere Verbesserungen an, ohne aber Einzelheiten zu verraten: „Wir haben noch ein paar Ideen.“

Gore atmet auf

Mit einem Punkt wäre Dev Gore, der zweite Rosberg-Pilot, schon sehr zufrieden. Doch es geht für ihn nur langsam voran. Platz 14 am Samstag sieht optisch schon mal gut aus, allerdings waren drei der insgesamt 20 Fahrzeuge ausgefallen.

Und am Sonntag haben sich die Fahrlinien des US-Amerikaners und von Timo Glock wieder einmal gekreuzt. Wie schon beim Saisonstart in Monza. Dieses Mal allerdings war Gore aufs Heck von Glocks BMW gefahren, der sich daraufhin drehte. Zwar wurde der US-Amerikaner von den Kommissaren vorgeladen, doch mehr als eine Ermahnung gab’s nicht. Danach atmete der Amerikaner aus dem Team Rosberg erst einmal auf.