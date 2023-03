Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die DTM-Testfahrten sind vorbei, das Neustadter Team Rosberg ist zurück. Nun wird eine Fahrdynamik-Software mit den gesammelten Daten aller Teams gespeist, um ein ausgeglichenes Starterfeld zu bekommen. Bei den Tests in der Lausitz hat mancher auf der Piste versucht zu schummeln. Doch das ist aufgeflogen.

Fünf offizielle Testtage gab es in der DTM vor der am 18. Juni in Monza beginnenden Saison 2021 – zwei in Hockenheim und drei auf dem Lausitzring. „Alles ist gut gelaufen, wir haben unser Programm