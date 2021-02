Nico Müller kehrt zurück zum Team Rosberg. Der Schweizer ist einer der beiden DTM-Piloten, die der Neustadter Rennstall nach Informationen RHEINPFALZ am Montag offiziell vorstellen wird. Der 28 Jahre alte Audi-Werksfahrer ist bereits in den Jahren 2014 und 2015, zu Beginn seiner DTM-Karriere, für die Rosberg-Mannschaft gefahren. In den vergangenen beiden Jahren wurde er jeweils Vizemeister – hinter dem bisherigen Rosberg-Piloten René Rast. Der zweite Fahrer im Team Rosberg ist Dev Gore. Der 23 Jahre alte US-Amerikaner verfügt bereits über Erfahrungen mit GT3-Rennwagen.