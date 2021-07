Nico Müller hatte zwei Jobs. Für den Neustadter Rennstall Rosberg fuhr er in der DTM. Für das Dragon-Team trat er in der Formel E an. Doch nun konzentriert sich der 29-jährige Schweizer ganz auf die DTM. „Mein Dragon-Team und ich haben beschlossen, uns zu trennen“, twitterte der Pilot. „Ich fahre die letzten sechs Rennen dieser Saison nicht mehr.“ Neben Terminüberschneidungen ist ein weiterer Grunde, dass die jeweiligen Vorbereitungen für die Formel E im Simulator in England und die Arbeit beim Team Rosberg in Neustadt auch abseits der Rennwochenenden viel Zeit kosten. Um sich ganz auf die Formel E konzentrieren zu können, hatte deshalb René Rast, dreimaliger DTM-Champion mit dem Rosberg-Team, freiwillig auf das Doppelprogramm verzichtet.

Müller hatte bereits die vergangenen beiden Rennen der Formel E im mexikanischen Puebla auslassen müssen, weil parallel die Saison in der DTM in Monza gestartet war. Und diese Meisterschaft hat für den Audi-Werksfahrer, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils Vizemeister geworden war, Vorrang. Deshalb hätte Müller auch bei den beiden Rennen in London am 24. und 25. Juli nicht antreten können, weil an dem selben Wochenende das nächste DTM-Rennen auf dem Lausitzring ausgetragen wird.

17 Formel-E-Rennen hat der Rennfahrer aus dem Berner Oberland für das Dragon-Team bestritten. Einmal hat er es aufs Siegerpodium geschafft: Beim chaotischen E-Prix in Valencia belegte er den zweiten Platz. Mit 30 Punkten liegt Nico Müller im unterlegenen Dragon derzeit auf Platz 17. In der DTM ist er nach den ersten beiden Rennen mit 22 Punkten Dritter der Gesamtwertung. 16 Zähler fehlen ihm auf Spitzenreiter Kelvin van der Linde. Platz zwei nimmt der Neuseeländer Liam Lawson ein.