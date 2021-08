Von Dienstag bis Donnerstag absolvieren die DTM-Mannschaften Testfahrten auf dem Lausitzring. Eine Thema sorgt in allen Teams, auch im Neustadter Team Rosberg, für Diskussionsstoff: Mit welchem Werkzeug sollen beim obligatorischen Boxenstopp die Räder gewechselt werden?

Noch einmal dürfen das Team Rosberg und seine Konkurrenten aus der DTM üben. Von Dienstag bis Donnerstag finden die zweiten DTM-Testfahrten auf dem Lausitzring statt. Für die Rosberg-Piloten Nico Müller und Dev Gore bedeutet dies, dass sie sich weiter an ihr Arbeitsgerät Audi R8 gewöhnen können. Für die Ingenieure geht es darum, Daten mit dem GT3-Rennwagen zu sammeln, um künftig für alle Situationen gewappnet zu sein.

Saisonstart am 19. Juni

In einem Punkt herrscht allerdings sechs Wochen vor dem Saisonstart am 19. und 20. Juni in Monza völlige Unklarheit: Mit welchem Werkzeug sollen bei dem obligatorischen Boxenstopp die Räder gewechselt werden? Bleibt es bei den konventionellen Druckluft-Schlagschraubern? Oder kommen Akkuschrauber zum Einsatz? Sicher ist, dass die Mechaniker die Boxenstopps samt Räderwechsel so schnell wie möglich erledigen sollen. Ganz im Gegensatz zu anderen GT3-Rennserien, bei denen die Rennwagen eine bestimmte Zeit stehen bleiben müssen.

Genau wegen dieses Wettkampfes im Wettkampf kommt es jetzt zu Diskussionen. Eigentlich hatte die DTM-Organisation ITR erstmals Elektroschrauber verpflichtend vorgesehen, um die Einstiegshürde für neue Teams so niedrig wie möglich zu halten. Denn die Akkuschrauber sind günstiger als ihre Druckluftpendants. Zudem benötigen diese die Galgenanlage, an der die Druckluftschläuche befestigt sind. „Warum soll ich Elektroschrauber kaufen?“, fragt aber Rosberg-Teamchef Kimmo Liimatainen, „wenn ich eine Anlage mit Luftschraubern schon habe.“ Immerhin geht es um etwa 5000 Euro.

Geld und Sicherheit

Doch es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um die Sicherheit. Im Gegensatz zu den Akkuschraubern können mit den Luftschraubern höhere Drehmomente erreicht werden. Damit sitzen die Radmuttern nach einem Stopp zuverlässig fester. Sich lösende Räder sind so gut wie ausgeschlossen.

Luftmenge begrenzen?

Massiver Gegenwind gegen die Elektrisierung des Räderwechsels kommt auch von Mercedes. Damit die Radmutter beim Wechsel nicht wegfallen kann, sitzt sie fest auf der Felge. Probleme, die Mutter zu lösen, gibt es bei heißen Rädern. Deshalb schlägt Mercedes-Kundensport-Koordinator Thomas Jäger einen einheitlichen Schlagschrauber und „die Begrenzung der Luftmenge, die dann beim Schlagschrauber ankommt“. Deswegen habe man ja auch bisher in der DTM diese einheitlichen Galgen genommen. Denn da gebe es große Unterschiede: Wie lang ist der Schlauch? Wie groß ist das Volumen?

Wenn sich der Schlauch verheddert

Grundsätzlich will sich Rosberg-Chef Liimatainen dem Einsatz von Elektroschlagschraubern nicht verschließen. Er verweist auf neu entwickelte Geräte, die ein höheres Drehmoment schaffen als die Schrauber, mit der die ITR geplant hatte. „Sie arbeiten ja schon an einer neuen Generation an Elektroschlagschraubern“, erklärt er. „Wenn die Entwicklung mal so weit ist, dass die gut und schnell genug sind, dann spricht nichts dagegen.“

Einen großen Vorteil haben die Akkuschrauber auf alle Fälle: Mit ihnen kann es nicht zu Zwischenfällen nach einem Stopp kommen, weil sich ein Schlauch im Eifer des Gefechts an einem Rennwagen verheddert und der die gesamte Anlage mitreißt.