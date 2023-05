Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dreimal hat René Rast für das Neustadter Team Rosberg die DTM-Gesamtwertung gewonnen. Er ist nun in der Formel E, während die Neustadter als Privatteam in der DTM fahren. Rasts Platz nimmt Nico Müller ein, 2019 und 2020 Zweiter hinter Rast. Teamchef Kimmo Liimatainen will erneut um den Titel kämpfen.

Herr Liimatainen, nach Ostern finden die ersten Testfahrten für die neue DTM-Saison statt, in der das Team Rosberg als Privatteam antritt. Stehen die beiden Audi R8 schon in der Werkstatt?

Ja,