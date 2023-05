Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Das Neustadter Team Rosberg hat erste Testfahrten mit dem Elektro-SUV, mit dem es in der Extreme-E-Serie ab März antreten wird, hinter sich. Die beiden Piloten, Rallycross-Weltmeister Johan Kristoffersson und Molly Taylor, sind von „Odyssey 21“ angetan. Der Wagen wird jetzt in der Rosberg-Zentrale auf seinen ersten Renneinsatz Mitte März in Saudi-Arabien vorbereitet.

Das Fazit von Kimmo Liimatainen fiel kurz und knapp aus. „Es war etwas ganz Anderes, es war etwas ganz Neues“, sagte der Chef des Neustadter Teams Rosberg. Bei Testfahrten im Motorland