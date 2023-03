Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende macht der DTM-Tross Station in Zolder, wo 1984 das allererste DTM-Rennen gefahren worden ist. Der Schweizer Nico Müller in Diensten des Neustadter Teams Rosberg hat die Strecke in Belgien weniger gut in Erinnerung.

Die DTM-Saison 2021 glich für Nico Müller bislang einer Achterbahnfahrt. In Monza war der Pilot des Neustadter Teams Rosberg gut gestartet. Platz sieben und ein zweiter Rang machten dem Schweizer Hoffnung,