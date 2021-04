Das Fazit von Erich Baumgärtner fiel positiv aus. „Es war ein guter Test“, sagt der Chef des neuen Neustadter Rennteams BWR. „Ein überraschend guter Test sogar.“ Im Motopark Oschersleben waren die beiden BWR-Piloten Taylor Barnard und Valentino Catalano bei den zweitägigen Übungsfahrten der ADAC-Formel 4 immer unter den Schnellsten.

Der Westheimer Catalano beendete den Test sogar mit einer Rundenzeit von 1:23,822 Minuten als Zweitschnellster hinter dem Briten Oliver Bearman (1:23,525). Als ein Rennen simuliert wurde, war der 15-jährige BWR-Pilot sogar schneller als sein Konkurrent. Und der Brite Barnard überzeugte nicht nur mit der sechstschnellsten Zeit (1:23,972), sondern auch in der Session, als mit neuen Reifen eine Qualifying simuliert wurde.

Letztlich waren die Ergebnisse nur eine Bestätigung des BWR-Konzeptes. „Wir haben bei der Auswahl der Fahrer mehr Augenmerk auf ihre fahrerischen Qualitäten als auf ihre wirtschaftliche Potenz gelegt“, erklärt Baumgärtner. Kart-Weltmeister Barnard wird seit drei Jahren von der Rosberg-Driving-Academie gefördert. Catalano hatte als Talent des Motorclubs Haßloch auf sich aufmerksam gemacht.

Aufgefallen ist Barnard bei den offiziellen Testfahrten mit einer schwarzen Nase an seinem Formel-4-Renner. „Wir waren schon vergangenen Woche in Oschersleben, da hat er zwei Nasen kaputt gefahren“, erzählt der Teamchef. Um das neue Ersatzteil mit weißer Folie zu bekleben, dafür hat die Zeit gefehlt. „Solange er schnell ist, nehme ich eine schwarze Nase gerne in Kauf“, sagt Baumgärtner. Er freut sich auf die ersten Rennen am 11. bis 13. Juni auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg.