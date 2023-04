Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Natürlich träumt Taylor Barnard von der Formel 1. Doch der 17-jährige Brite weiß auch, dass es noch ein weiter Weg für ihn ist. In dieser Saison ist er, der für das Neustadter BWR-Team fährt, erst einmal in die Formel 4 gewechselt. Das ist nach dem Kart, in dem der junge Rennfahrer aus Norwich Vizeweltmeister geworden war, die erste Station in einem richtigen Rennwagen. Am Wochenende macht die Formel 4 Station in Hockenheim.

„Kart und Rennwagen sind wirklich sehr unterschiedlich“, sagt Barnard. Um dann doch Gemeinsamkeiten festzustellen: „In den Rennen geht es jedoch um das gleiche Ziel: