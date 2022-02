Das Team Rosberg X Racing geht mit zwei schwedischen Fahrern in die zweite Saison der Extreme-E-Serie 2022.

Im vergangenen Jahr hatte das Team aus Neustadt mit den Piloten Johan Kristoffersson aus Schweden und Molly Taylor aus Australien die Premierensaison der Elektro-Rennserie gewonnen. Kristoffersson, inzwischen viermaliger Rallycross-Weltmeister, bleibt im Team von Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg. Für Taylor ist nun Mikaela Åhlin-Kottulinsky gekommen. Die 29-jährige Schwedin war schon im Porsche-Carrera-Cup in Skandinavien, im Renault-Clio-Cup sowie im VW-Scirocco-Cup unterwegs, ebenso in der Junior-Wertung der ADAC-GT-Masters. Im vergangenen Jahr ist sie für das Team JBXE von Jenson Button, Formel-1-Weltmeister 2009, in der Extreme E gefahren. In der Premierensaison hatte Åhlin-Kottulinsky mit Kevin Hansen im Gesamtklassement Platz drei belegt. Zuvor war sie als Testfahrerin der Continental AG an der Entwicklung der bei der Extreme E verwendeten Reifen beteiligt. 2021 waren die Teams mit etwa 550 PS starken Elektro-SUV in der Rennserie angetreten.

Termine

Extreme-E-Serie 2022: Saudi-Arabien (Neom) 19. bis 20. Februar; Italien (Sardinien) 7. bis 8. Mai; Schottland oder Senegal 9. bis 10. Juli; Chile (Antofagasta) 10. und 11. September; Uruguay (Punta del Este) 26. und 27. November)