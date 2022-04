Die pfälzische Saison im Automobil-Slalom eröffnet der Motorclub Haßloch am Wochenende im Gewerbegebiet von Speyer. An den beiden Tagen werden rund 100 Teilnehmer, darunter auch Piloten aus dem Saarland und aus Nordbaden, erwartet. Sie fahren auf dem Gelände der Firma Interpneu Logistikzentrum Reifen in der Stockholmer Straße in Speyer.

Am Samstag, 9. April, fahren ab 13 Uhr die Bewerber im Slalom-Youngster-Cup und ab 14.30 Uhr die Mazda MX 5-Piloten. Um 16 Uhr geht der Nachwuchs nochmals an den Start.

Das Programm am Sonntag eröffnen um 9 Uhr wiederum die Slalom-Youngsters. Um 10.30 Uhr starten die Mazda MX 5-Piloten. Um 12 Uhr geht es dann los für die Serienfahrzeuge und verbesserten Fahrzeuge in sechs verschiedenen Klassen, die wiederum viel Spannung versprechen.

Die Gleichmäßigkeitsfahrten werden um 14.30 Uhr gestartet. Gerade diese Sparte des Automobil-Slaloms bieten Einsteiger die beste Chance, sich mit dem Fahren zwischen den rot-weißen Pylonen zurechtzufinden. Denn dabei geht es nicht um Bestzeiten, sondern um zwei gleich gefahrene Zeiten: Je näher ein Teilnehmer nämlich an seine gesetzte Zeit herankommt, desto besser ist seine Platzierung. In allen Sparten werden die besten 40 Prozent der Platzierten mit Pokalen belohnt.