Tobias Braun aus Maikammer ist zurück in der Deutschen Rallye-Meisterschaft. In dieser Saison will er an frühere Erfolge anknüpfen. Unterwegs ist er mit Marijan Griebel (Hahnweiler), dem zweifachen deutschen Rallyemeister und U28-Europameister. Das Team startet mit einem Citroen C 3 Rally 2 des französischen Sainteloc-Teams.

„Aller guten Dinge sind drei“, denkt sich der 32-jährige Polizeioberkommissar und will einen weiteren Titel in der deutschen Rallye-Meisterschaft einfahren. Dies gelang ihm bereits 2018 und 2021 mit Alexander Rath aus Trier. Der kann in dieser Saison aus beruflichen Gründen nicht ins motorsportliche Geschehen eingreifen. Der 27-jährige Pfälzer ist indes in der Rallyeszene kein unbeschriebenes Blatt: Tobias Braun kennt die deutsche Rallye-Meisterschaft vom Beifahrersitz aus. Auch er hat schon einen solchen Titel in der Tasche. Dies gelang ihm 2019 als Beifahrer von Fabian Kreim (Fränkisch Crumbach) im Skoda Fabia R 5. Im Jahr zuvor hatte er mit Dennis Rosteck (Bückeburg) das ADAC-Rallye-Masters in der Division II und den Deutschen Rallye-Cup gewonnen. Und ganz fremd sind sich Braun und Griebel auch nicht. Im Oktober 2020 bestritten sie in Portugal die „Rallye Fafe Montelongo“, einen Lauf zur Rallye-Europameisterschaft.

Auftakt im Erzgebirge

Für das Team stehen sieben Läufe in der höchsten deutschen Rallyeliga an. Auftakt zur deutschen Rallye-Meisterschaft ist am 22./23. April im Erzgebirge. Das Rallyezentrum liegt am Sachsenring. Das Finale ist im Oktober. Dann hofft der Hahnweilerer, den drittel Titel eingefahren zu haben. Das Team wird auch in der Region zu sehen sein, so bei der ADAC-Rallye Mittelrhein rund um Wittlich, „die schon jetzt zu den Höhepunkten der Saison gehört“, betont Griebel.

Ohne Leistungsdruck

Der zweifache deutsche Rallye-Meister und U28-Europameister wird mit Pirellipneus starten. „Zum ersten Mal seit meinem internationalen Titelgewinn werde ich wieder auf diesen Reifen auf Wertungsprüfungen gehen“, sagt Griebel. Neben dem Engagement im „Stellantis Motorsport Rally Cup Belux“ kommt der Start bei der deutschen Rallye-Meisterschaft hinzu. Griebel: „Ich habe im Winter härter denn je gearbeitet. Ich verspüre nach zwei Titeln in zwei Versuchen keinen besonderen Druck. Den dürften meine Mitstreiter haben. Von den direkten Konkurrenten hat es noch niemand geschafft, einen Titel einzufahren.“

Dem kann Beifahrer Tobias Braun nur beipflichten: Jeder für sich hat zumindest einen nationalen Titel. Nun wollen sie gemeinsam nach dem nächsten Erfolg greifen.