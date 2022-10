Marijan Griebel aus Hahnweiler und Tobias Braun aus Maikammer haben ihre Chance auf den Gewinn der deutschen Rallye-Meisterschaft gewahrt. Doch der Rückstand auf das führende Team ist größer geworden.

Bei der ADAC-Cimbern-Rallye in Süderbrarup belegte das Team im Citroen C 3 Rallye II Platz zwei hinter dem in der Meisterschaft führenden Duo Patrik Greipel/Katrin Becker-Brugger (Rosenach/Schlitz) im Skoda Fabia Rallye II EVO. Die Entscheidung fällt im Finale Mitte Oktober.

In der Region zwischen Flensburg und Kiel waren zehn Wertungsprüfungen über 130 Kilometer zu absolvieren. Ständig wechselte die Witterung. Die Reifenwahl war eine große Herausforderung. „Das Gesamtpaket aus Fahrer, Auto und Reifen hat zwar gestimmt, doch reichte es nicht zum vierten Gesamtsieg in Folge“, sagte der schnelle Polizeioberkommissar. Doch war Griebel mit Platz zwei in der Gesamtwertung und den vier Zusatzpunkten aus der Power Stage, einer Wertungsprüfung, in der es für die fünf besten Teams zusätzliche Punkte gibt, zufrieden: „Wir wollten gewinnen, aber ich durfte auf keinen Fall ausfallen, da wir bereits im Mai eine Nullrunde verbuchten.“

Da nur sechs der sieben Ergebnisse in die Meisterschaft einfließen, hat das Duo Marijan Griebel/Tobias Braun sein Streichergebnis schon gefahren. Beide bereiten sich nun gezielt auf das Saisonfinale vor, um im Dreiländereck von Deutschland, Österreich und Tschechien ihr Ziel, die deutsche Meisterschaft, zu erreichen. Für Griebel wäre es der dritte Erfolg nach zwei Titeln mit Alexander Rath (Trier), für Braun der zweite nach 2019 mit Fabian Kreim (Fränkisch Crumbach).