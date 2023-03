Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits am 19. und 20. Februar stehen in Saudi-Arabien die ersten Rennen in der Extreme-E-Serie an. Das Neustadter Team Rosberg X Racing will seinen Titel verteidigen. Die neue RXR-Pilotin Mikaela Ahlin-Kottulinsky freut sich auf zwei Weltmeister.

61 Tage nach dem Titelgewinn des Teams Rosberg X Racing (RXR) in der Extreme-E-Rennserie, in der elektrisch betriebene SUVs zum Einsatz kommen, startet die Mannschaft des früheren Formel-1-Weltmeistes Nico Rosberg