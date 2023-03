Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Innerhalb von acht Tagen hat DTM-Pilot René Rast in der Fahrerwertung einen Rückstand von 44 Punkten in einen Vorsprung von 19 Zählern umgewandelt und vor dem Finale in Hockenheim (7./8. November) die Tabellenführung übernommen. Dennoch wird sich der Fahrer des Neustadter Teams Rosberg ein wenig ärgern. Schließlich ist seine Bilanz trotz der vier Siege in Zolder nicht ganz makellos.

René Rast vom Neustadter Team Rosberg hat alle vier DTM-Rennen in Zolder 2020 gewonnen. Doch im Qualifying hat er am Sonntag vor einer Woche zwei Punkte liegen gelassen, als