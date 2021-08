Während an den Rennwagen in der DTM für die Saison 2020 nichts verändert worden ist, geht das Neustadter Team Rosberg mit der Zeit. Die Führungsspitze hat sich für die täglichen Fahrten Hybridfahrzeuge zugelegt. Und fährt nur noch elektrisch durch Neustadt.

Wenn in diesen Tagen das Team Rosberg in der Nachtweide Besuch bekommt, dann kommt dieser zuerst einmal in den Genuss einer Werksbesichtigung. Meist nimmt die der neue Chef Kimmo Liimatainen vor. Dabei führt er nicht in die Halle, in der die beiden DTM-Rennwagen von Meister René Rast und Jamie Green auf die Saison vorbereitet werden. Liimatainens ganzer Stolz befindet sich an der Südseite des Gebäudes Nummer 35. „Wir haben uns eine Elektroladestation installieren lassen“, sagt der Rosberg-Geschäftsführer. Von dieser Station gehen drei Kabel weg zu drei Audi A6 Hybrid. Es sind die neuen Dienstwagen von Kimmo Liimatainen und dem Sportlichen Leiter Ramon Hämmerle.

„Wieder einmal“, frohlockt der Finne und blinzelt schelmisch, „ist das Team Rosberg der DTM einen Schritt voraus.“ In den Gremien, die über die technischen Regularien beraten, wird seit einiger Zeit diskutiert, ob die Tourenwagenserie nicht bald neben den neuen Verbrennungsmotoren zusätzlich nicht auch noch mit einem Elektroantrieb ausgestattet sein soll. Der nötige Raum für den Elektromotor und die benötigte Batterie wurde bei der Architektur der Rennwagen bereits eingeplant.

Auf Kurzstrecken elektrisch

„Das ist eine echt coole Sache“, sagt Liimatainen. Auf der Fahrt zur und von der Arbeit sowie bei Fahrten in Neustadt sei das Duo vollelektrisch und damit emissionsfrei unterwegs. Denn im Gegensatz zu einem vollelektrischen Auto kann ein Plug-in-Hybride nur kurze Distanzen – etwa 50 Kilometer – elektrisch fahren. Das liegt an der kleineren Batterie. Wenn die Rosberg-Crew größere Distanzen, etwa zu einem Rennen, zurücklegen muss, dann tut sie das mit Hilfe eines Verbrennungsmotors. „Das ist eine ideale Kombination“, stellt Liimatainen fest.

Auf diesen Strecken kann der Strom in der Batterie auch aufgespart werden. Um dann beispielsweise die letzten Kilometer zum Ziel elektrisch zu fahren. Notfalls lässt sich die Batterie sogar während der Fahrt aufladen. Allerdings hat das einen höheren Spritverbrauch zur Folge, so dass sich das Aufladen an der Steckdose eher lohnt. „Wer häufig lange Strecken fährt, sollte ein Modell mit Schnelllademöglichkeit wählen“, so Liimatainen.

In 2,5 Stunden vollgetankt

Der Kauf eines neuen Plug-in Hybriden wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit 4500 Euro netto bezuschusst, sofern der Netto-Listenpreis unter 40 000 Euro liegt. Für einen zwischen 40 000 und 65 000 Euro teuren Fahrzeug gibt es 3500 Euro. Voraussetzung für jegliche Förderung: Das Auto hat nach WLTP (weltweit einheitliches Testverfahren für leichte Nutzfahrzeuge) eine elektrische Reichweite von 40 Kilometern oder einen maximalen CO 2 -Ausstoß von 50 Gramm pro Kilometer (g/km).

Der CO 2 -Ausstoß der Audi-Dienstwagen, die das Rosberg-Trio fährt, liegt bei 31 g/km, der Verbrauch wird mit 1,4 Liter Super auf 100 Kilometer angegeben. Die Leistung des E-Motors beträgt 105 Kilowatt/kW (143 PS), die des Verbrenners 185 kW (252 PS). „An unserer Ladestation ist die Batterie mit einer Kapazität von 14,1 kWh nach zweieinhalb Stunden wieder voll“, erklärt Kimmo Liimatainen.

Eines ist sicher: Sollte zur DTM-Saison 2022 tatsächlich, wie geplant, eingeführt werden und das Team Rosberg ist nach dem angekündigten Audi-Ausstieg zum Jahresende noch dabei, dann werden die Besucher ohne Umwege in die Halle mit den Rennwagen geleitet.

Info