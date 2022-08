Mit einem kuriosen Einsatz begann für die Neustadter Feuerwehr die neue Woche: Sie musste am Montagmorgen einen Rollerfahrer aus der Baugrube in der Haardter Straße holen. „Person in Notlage“, so lautete laut Bernd Kaiser vom Medienteam die Info zur Alarmierung am Montag kurz vor 10 Uhr. Die Wehr machte sich auf den Weg zur Großbaustelle in der Haardter Straße. Vor Ort mussten alle erst einmal grübeln, denn ein Rollerfahrer hatte die Absperrung zur Baustelle durchbrochen und ist dann mit seinem Zweirad in die Baugrube gefahren. „Warum der Mann die Absperrungen missachtet hat, wissen wir noch nicht“, so Kaiser. Auf jeden Fall hatte der Zweiradfahrer großes Glück. Denn in dem Bereich der Baustelle wurde die Baugrube schon wieder aufgefüllt. Der Mann landete also in einem nur etwa halben Meter tiefen Loch. „Als wir kamen, war er schon draußen und wurde im Rettungswagen versorgt“, sagte Kaiser. Gemeinsam mit der Baufirma machte sich die Feuerwehr dann daran, den Motorroller aus der Baugrube zu holen. „Von der Baufirma gab es einen Bagger, damit konnten wir den Roller bergen“, schilderte Kaiser.