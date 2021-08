Nach einem Motorradfahrer, der in der Nacht auf Sonntag einen Verkehrsunfall hatte, sucht die Neustadter Polizei. Ihrem Bericht zufolge ereignete sich der Unfall in der Einmündung Landauer Straße/Gutenbergstraße. Am Unfallort waren aber nur noch das nicht zugelassene Motorrad und der Helm zu finden. Mangels Zeugen sind Unfallhergang und -ursache unklar. Allerdings vermutet die Polizei, dass der Motorradfahrer beim Abbiegen stürzte, weil er zu schnell unterwegs war. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zwei auf dem Hetzelplatz stehende Männer aus Neustadt leicht verletzt. Das Motorrad und der Helm wurden sichergestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06321/854-0 oder per E-Email an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.