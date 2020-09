Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der L 499 zwischen Johanniskreuz und Speyerbrunn in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen an Schulter und Rippen zu und musste ins Krankenhaus. Laut Polizei war der Fahrer, ein 53-Jähriger aus Bielefeld, zu schnell unterwegs. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 8000 Euro geschätzt.