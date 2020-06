Das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der L499 ist auch am Samstag missachtet worden. Die Polizei hat bei Kontrollen in der Nähe von Erfenstein (Gemeinde Esthal) zwischen 10 und 11.30 Uhr sechs Fahrer erwischt. Sie erhielten ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro. Die L 499 gilt als Zu- beziehungsweise Abfahrtsweg von oder nach Johanniskreuz und ist samstags, sonntags und an Feiertagen für den Motorradverkehr gesperrt. Die Polizei kontrolliert kontinuierlich und stellt regelmäßig Verstöße fest.