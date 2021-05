Bei zwei Unfällen am Donnerstagabend gab es zwei Leichtverletzte. Nach Angaben der Polizei bremste ein 40-jähriger Motorradfahrer gegen 17.15 Uhr auf der Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf vor einer Rechtskurve zu stark ab, sodass er wegrutschte. Der Mann stürzte und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Der 40-Jährige erlitt Verletzungen an der Schulter und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von 500 Euro. Der zweite Unfall passierte gegen 20 Uhr am Kreisel Adolf-Kolping-Straße/Speyerdorfer Straße. Ein 19-jähriger Autofahrer missachtete dabei die Vorfahrt eines 17 Jahre alten Leichtkraftradfahrers. Beim Zusammenstoß wurde der 17-Jährige leicht am Fuß verletzt. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 3000 Euro.