Schwer verletzt wurde ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der L 499 von der Mückenwiese in Richtung Elmstein. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter und zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik nach Ludwigshafen gebracht. Als Unfallursache vermutet die Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit. Der Schaden am Motorrad wird auf 4000 Euro geschätzt.