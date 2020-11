Mit einem Reh zusammengestoßen ist ein 20-jähriger Motorradfahrer am Samstagnachmittag zwischen Kirrweiler und Duttweiler. Nach Angaben der Polizei war er gegen 15.45 Uhr auf der L 515 in Fahrtrichtung Duttweiler unterwegs, als etwa auf halber Strecke mehrere Rehe die Fahrbahn kreuzten. Der Motorradfahrer prallte mit einem der Tiere zusammen und stürzte von seiner Maschine. Das führerlose Motorrad fuhr weiter und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto einer 53-jährigen Frau. Der Motorradfahrer verletzte sich beim Sturz leicht. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3300 Euro.