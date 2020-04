Ein Motorradfahrer, der am Sonntag auf der L 504 unterwegs war, hielt offenbar zu wenig Abstand zu dem voranfahrenden Fahrzeug und prallte bei einem Ausweichmanöver gegen einen entgegenkommenden Pkw. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr zwischen Waldleiningen und Elmstein. Der 49-jährige Motorradfahrer erlitt Schnittwunden am linken Arm und am Bein. Laut Polizei wurde er vor Ort ärztlich versorgt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. An den beiden beteiligten Autos entstand leichter Sachschaden. Der Gesamtschaden wird mit etwa 3000 Euro angegeben.