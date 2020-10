Ein 41-jähriger Motorradfahrer und eine dreiköpfige Familie haben sich bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in der Amalienstraße in Neustadt verletzt. Nach Angaben der Polizei musste ein Autofahrer aus dem Kreis Germersheim, der mit seiner Familie in der Stadt unterwegs war, verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Zweiradfahrer hinter ihm zu spät, weshalb er auf den Wagen auffuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer zu Boden und verletzte sich an den Händen. Die Insassen des Autos, darunter ein siebenjähriges Kind, klagten über Nacken- und Kopfschmerzen. Sie kamen zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 7000 Euro.