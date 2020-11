Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Landauer Straße/ Dr.-Siebenpfeiffer-Straße in Neustadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Jugendliche zu spät bemerkt, dass eine vor ihm fahrende Seniorin abbremsen musste. Der junge Mann stieß mit dem Fahrzeug zusammen und stürzte. Dabei erlitt er Knochenbrüche an beiden Armen und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die 86-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 2500 Euro.