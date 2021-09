Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall in Geinsheim verletzt worden. Laut Polizei war der junge Mann gegen 19.30 Uhr offenbar zu schnell in der Gäustraße in Richtung B 39 unterwegs. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf der Grünfläche. Der 18-Jährige klagte über Rückenschmerzen und wurde daher zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.