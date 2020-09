Prellungen und vermutlich auch Frakturen erlitt ein 43-jähriger Neustadter, der laut Polizei am Samstagmittag auf der L 499 im Elmsteiner Tal mit seinem Motorrad unterwegs war.

Von Elmstein Richtung Mückenwiese fahrend, habe er in einer langgezogenen Linkskurve wegen vermutlich überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über die Maschine verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus.