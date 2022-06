Ein medizinischer Notfall war wahrscheinlich der Grund für einen Unfall am Sonntag gegen 12.15 auf der B 39 zwischen Lambrecht und Neustadt. Ein 52-jähriger Motorradfahrer war in Richtung Neustadt unterwegs und verlor laut Polizei in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam nach rechts von der Straße ab, stürzte und verletzte sich schwer. Der 52-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Motorrad wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.