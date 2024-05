Weil er ohne Kennzeichen unterwegs war, hat die Polizei am Samstagmittag einen Motorradfahrer auf der L519 zwischen Meckenheim und Mußbach ins Visier genommen. Auf dem Rewe-Parkplatz in Mußbach sollte der Fahrer laut Polizeibericht angehalten werden, jedoch reagierte er nicht auf entsprechende Zeichen des Streifenwagens und ergriff stattdessen die Flucht: Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er durch die Straßen Am Stecken, Pfarrhausstraße und Schulstraße und gefährdete dabei nach Polizeiangaben mindestens einmal ein anderes Fahrzeug, das ihm entgegen kam. Die Polizei schaffte es nicht, ihn zu stoppen. Im Laufe der weiteren Ermittlungen geriet ein 26-Jähriger aus dem Raum Neustadt unter begründeten Tatverdacht. Die Polizei sucht weiter Zeugen, die etwas zu dem schwarzen Motorrad Bauart Chopper oder dem Fahrer mit weißem Helm sowie hellem T-Shirt sagen können. Hinweise an die Polizeiinspektion Haßloch unter 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch.presse1@polizei.rlp.de.