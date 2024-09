Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ist Letzterer laut Polizei am Sonntagvormittag leicht verletzt worden. Wie die Beamten mitteilen, befuhr ein 55-jähriger Autofahrer gegen 11 Uhr die K10 von Meckenheim in Richtung Ruppertsberg und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Motorradfahrer, der das Auto zu diesem Zeitpunkt gerade überholen wollte. Der Motorradfahrer stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 15.000 Euro.