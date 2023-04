Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 516 zwischen Neustadt und Maikammer an der Einmündung zur Kreisstraße 9 aus Richtung Neustadt wurde am Dienstagvormittag Uhr ein 22-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Laut Polizei musste er an der Ampel halten, der nachfolgende Autofahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der 22-Jährige stürzte auf die Motorhaube des Pkw. Dabei erlitt er Prellungen und Schürfwunden, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der Gesamtsachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.