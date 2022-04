Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Lambrechter Hauptstraße ist ein 59-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war er gegen 16.35 Uhr in Richtung Neustadt unterwegs, als ein 18-jähriger Autofahrer vom Parkplatz eines Supermarkts in die Hauptstraße einbog. Wegen der tief stehenden Sonne übersah der junge Mann den Motorradfahrer, und es kam zum Zusammenstoß. Mit dem Rettungshubschrauber wurde der 59-Jährige in die Unfallklinik geflogen. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Die Hauptstraße musste wegen des Unfalls zeitweise voll gesperrt werden, es kam zu längeren Rückstaus. Auch die Feuerwehren Lambrecht und Lindenberg waren im Einsatz.