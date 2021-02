Ein Motorradfahrer ist am Sonntag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall in der Rudolf-Diesel-Straße schwer verletzt worden. Der 40-Jährige kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit einem abgestellten Lkw-Anhänger. Die Polizei ermittelt derzeit noch den Hergang. Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik geflogen. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Kräften aus. Die Wehrleute sicherten die Einsatzstelle, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Batterie ab.