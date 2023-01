Eine leicht verletzte Person und 3000 Euro Sachschaden sind laut Polizeibericht die Bilanz eines Unfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zwischen Niederkirchen und Meckenheim. An der Einmündung der L 528 und K9 hatte ein Kleintransporterfahrer einen Motorradfahrer übersehen, der in Richtung Meckenheim unterwegs war, und ihm die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren beschädigt, das Zweirad war laut Polizei nicht mehr fahrbereit.