Am Mittwoch hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B 39 in Lambrecht gegen 15.20 Uhr leicht verletzt. Er fuhr auf ein verkehrsbedingt vor ihm stehendes Fahrzeug auf. Der 66-jährige Zweiradlenker klagte nach dem Aufprall über Schmerzen an den Handgelenken. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei schätzt die Höhe des Schadens auf etwa 2000 Euro.