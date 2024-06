Auf der Kalmithöhenstraße in Höhe des Parkplatzes Breitenberg ist am Freitag um 16.30 Uhr ein Motorradfahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Nach Angaben der Polizei vom Wochenende war überhöhte Geschwindigkeit die Ursache. Der 73-Jährige aus Nordrhein-Westfalen wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden.