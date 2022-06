Die Neustadter Feuerwehr war am Sonntagabend im GDA-Wohnstift in der Haardter Straße gefordert, weil die Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte. Um 18.37 Uhr ging der Alarm ein. Ursache war ein heiß gelaufener Elektromotor, sodass ein Brandmelder in einem Aufzugsschacht auslöste. Die gesamte Anlage wurde zurückgestellt und löste wenig später erneut aus. Bei der Erkundung ergab sich, dass ein Handdruckmelder im Keller betätigt worden war. Ein Brand oder Schaden konnte nicht festgestellt werden, so die Feuerwehr. Die Brandmeldeanlage wurde daher erneut zurückgestellt. Der Haustechniker übernahm die weitere Kontrolle.